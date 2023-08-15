В Германии уже месяцами ведутся дискуссии о том, передавать ли Украине крылатые ракеты Taurus. В последние недели в информационном поле одна за другой появляются новости о них, однако никто до сих пор не дал гарантий, что ВСУ их точно получат. Еспресо расскажет об истории создания, их характеристиках и почему эти крылатые ракеты важны для Украины.

История создания

Фото: Люфтваффе

Taurus расшифровывается как Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System (Целевая адаптивная унитарная и диспенсерная роботизированная универсальная система). Разработка этих крылатых ракет началась в середине 1990-х в результате совместной инициативы немецкой компании LFK (ныне MBDA Deutschland) и шведской компании Saab Bofors Dynamics. Основной целью было создание высокоточной ракеты класса "воздух-земля" для поражения объектов на большом расстоянии. Taurus создавали на базе авиационной шведской кассетной ракеты DWS39, имеющей дальность полета всего 8 км. Первый испытательный полет ракета совершила в 1999 году. Однако серийно ее начали выпускать только с 2004 года. Стоимость одной такой ракеты превышает 1 млн долларов. За это время были изготовлены сотни этих ракет.

Характеристики ракеты Taurus

Фото: Люфтваффе

Ракеты Taurus разработаны для использования в разных военных операциях. Их могут использовать для атак на различные типы важных военных и инфраструктурных объектов.

На ракете установлен турбореактивный двигатель Williams International P8300-15 (тяга 6,67 кН), который обеспечивает скорость движения около 1000 км/ч (т.е. дозвуковая). В зависимости от модификаций могут иметь несколько иные характеристики, однако в общем они следующие:

Вес – около 1,4 тонны;

Длина – более 5 метров;

Диаметр – более метра;

Операционная дальность – более 500 км;

Высота полета – 30-70 м.

Одной из их особенностей является то, что они могут лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Точность наведения обеспечивается автономной навигационной системой, которая периодически корректируется в полете по данным радара, сопоставляющего ландшафт с имеющейся информацией о местности. На подлете к цели включается инфракрасная головка самонаведения, обеспечивающая наведение ракеты по конечному участку полета. Это обеспечивает высокую точность попаданий этих ракет в цель.

Модификации и боевая часть

Фото: Люфтваффе

В основном модификации связаны с возможностью применения на тех или иных самолетах. К примеру, базовая версия Taurus KEPD 350A используется с такими истребителями, как европейские боевые самолеты Tornado. Taurus KEPD 350K предназначена для использования с самолетами F/A-18 Hornet. Taurus KEPD 350B – для использования с самолетами Eurofighter Typhoon. Taurus T – специальный вариант ракеты, адаптированный для сброса с военно-транспортных самолетов (C-130 Hercules, Airbus A400M). Кроме того, есть модификации, которые можно запускать из контейнеров, то есть стационарно с грузовика или корабля – Taurus CL. Также модификация предназначена для временного выведения из строя информационных систем противника и его источников энергии – Taurus HPM.

Что касается боевой части, то она составляет около полутонны. Крылатые ракеты Taurus могут использовать различные типы боеголовок, что позволяет им эффективно поражать разнообразные цели на земле. Боевая часть может быть: тандемная бетонобойная MEPHISTO, облегченная тандемная бетонобойная MEPHISTO, кассетная, нелетальная, микроволновка высокой мощности. Taurus может уничтожать разные типы бункеров, защищенные станции управления и связи, аэродромы, порты, мосты, склады боеприпасов и даже корабли.

Какие страны используют и где применялись

Фото: Люфтваффе

Главным оператором этих ракет является Люфтваффе (воздушные силы Германии), имеющие более 500 ракет Taurus разной модификации. Также эти крылатые ракеты используют воздушные силы Испании, однако количество единиц у них в десять раз меньше. Кроме того, Taurus есть у военных Южной Кореи. У них более 200 этих ракет.

Есть неподтвержденная информация, что еще на стадии разработки ракеты Taurus применили в военной операции НАТО во время войны в Югославии, а также в Афганистане. Реальный боевой опыт ракет состоит только из испытательной миссии испанской армии в Южной Африке в мае 2009 года, а также развертывания Taurus в 2016 году силами Южной Кореи для создания системы превентивного уничтожения ракет Северной Кореи.

Аналоги и подобные ракеты

Существуют несколько аналогов крылатых ракет, которые сходны по назначению и характеристикам ракеты Taurus. Для примера это:

Storm Shadow (SCALP EG) – британско-французская крылатая ракета воздух-земля, разработанная компанией MBDA. Она также имеет высокую точность и большую дальность действия и используется разными странами и самолетами;

AGM-158 JASSM (Lockheed Martin) – американская крылатая ракета, также имеет высокоточность и дальность действия;

Penguin (Kongsberg Defence & Aerospace) – норвежская крылатая ракета "воздух-земля".

Delilah (IAI) – эта израильская крылатая ракета, обладающая высокоточностью и возможностью использования с разных самолетов;

Х-59 ("Овод") – советско-российская авиационная ракета, предназначенная для атак на наземные цели.

Когда Taurus передадут Украине

Фото: reuters

Главное препятствие в получении Taurus состоит в опасении немецких чиновников, что это якобы спровоцирует российского диктатора к большей войне. Однако, как показывает история, передача современных натовских вооружений только помогала ВСУ более эффективно уничтожать врага.

Официально Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus еще в мае. Но в конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты. В августе появилась информация, что в Бундестаге якобы достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Но уже через несколько дней немецкое издание Spiegel написало о том, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киева по российской территории, не касающейся оккупированного РФ Крыма.

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Кроме политической, существует еще сугубо техническая проблема. Их ведь нужно адаптировать к нашим самолетам советского типа. С другой стороны, украинские военные уже показали, как справляются с этой задачей, приспособив подобные ракеты, такие как Storm Shadow (SCALP-EG) к Су-24М с использованием пилона-"переходника" от ударного самолета Tornado.

Фото: ВСУ

Еще важно отметить, что в противовес ATACMS, которые наши военные и политики постоянно просят, чтобы США предоставили, Taurus не баллистические ракеты, они нужны для поражения тыловых объектов российской армии на временно оккупированных территориях. То есть их задача - уничтожать врага изнутри, а не конкретно на фронте. Однако, может быть, именно передача ATACMS ускорит получение украинцами Taurus. По неофициальной информации, немецкие чиновники готовы передать свое оружие только тогда, когда Вашингтон официально заявит о передаче своих дальнобойных ATACMS.

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