Бюрократия в Украине лишает транспортные компании возможности завозить топливо из Европы, - директор группы компаний Prime Леушкин

Про это он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас слишком много бюрократии, у нас так и не убрали все эти препоны. Нам нужно получить экологический сертификат, он до 4-х недель делается, оформить чипы для водителей, загранпаспорта, которых у многих нет, так как бензовозы всегда ездили по Украине. Сейчас тяжело найти кадры. Эти пережитки Советского Союза, для того, чтобы машина поехала нужны лицензии, международное оформление, занесение водителей в “Шлях”. На прошлой неделе три бензовоза не смогли выехать из Украины, потому что водители не занесены в систему “Шлях” (для выезда за границу водителей-мужчин призывного возраста для перевозки гуманитарных грузов - ред.)", - объяснил Леушкин.

Дмитрий Леушкин добавил, что компания готова привезти топливо и снабдить рынок.

"На сегодняшний день, около 500 бензовозов стоят пустые, которые готовы ехать в Европу. Одной ходкой можно решить все вопросы и привезти 12 тыс тонн, а это месячное потребление. Самое простое решение - изъять румынские, польские разрешения, все которые есть и дать в руки водителям. Мы едем и не проходим бюрократическую процедуру", - убежден Леушкин.



Дефіцит пального на заправках, що утворився в окремих регіонах України, буде ліквідовано протягом тижня

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