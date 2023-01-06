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OPINION

Бюрократические баррикады во время войны

6 января, 2023 пятница
10:02
Мнение

Военнослужащий сил ТРО ВСУ должен оформить 13 документов для получения новой формы после ранения

Военнослужащий, прибывший после ранения в свою часть из госпиталя, где ему срезали форму, должен оформить 13 различных видов документов в разных подразделениях и учреждениях, причем сделать это немедленно по прибытии из госпиталя, а не когда-нибудь позже в удобное время. Без этого форма не выдается.

Глядя на этот сложный перечень, который в разных кабинетах и очередях должен собрать раненый воин, становится обидно. Досадно, что время у руководителей во время войны для создания этой бюрократической баррикады. Жаль, что отнимают время у тех, кто получил ранения и тех, кто должен все это оформлять.

Это выдано не для того, чтобы что-то выдавать, а для того, чтобы иметь основания не выдавать. Но почему даже во время войны не возникает желания попробовать разговаривать с людьми честно?

Формы, как и всех других видов снабжения, на всю армию нет. Запасов не создали. Деньги на форму не предусмотрели и теперь не могут обеспечить производство.

Скажите честно, что денег на форму не хватает, государство может обеспечить один комплект в год или компенсирует часть стоимости, если военнослужащий приобретет форму сам — определенного стандарта и цвета. Это стимулирует нашу легкую промышленность

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Ну так признайте это. Скажите об этом честно, что денег на форму не хватает, государство может обеспечить один комплект в год или компенсирует часть стоимости, если военнослужащий приобретет форму сам — определенного стандарта и цвета. Это подтолкнет нашу легкую индустрию.

Но не надо имитировать порядок там, где его нет. Ибо теперь многие должны заниматься обслуживанием этой никому не нужной горы бумаг.

Кстати, единственная категория военных, которым нужно как раз выдавать форму столько раз, сколько нужно, — это раненые военнослужащие, которые потеряли форму в результате ее порчи врагом, и, несмотря ни на что, возвращаются в воинскую часть для продолжения службы. Люди получили стресс, но они хотят служить дальше.

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Это снова история о приоритетах и оборонном планировании, которого у нас нет, а есть его имитация.

Это снова история о приоритетах и оборонном планировании, которого у нас нет, а есть его имитация. Вот в виде таких порядков.

Предлагаю пересмотреть приказ и уменьшить на десяток этих никому не нужных форм отчетности, упорядочив вопрос выдачи формы каким-то простым путем, который не заставляет создавать бюрократические баррикады.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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