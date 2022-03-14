Бюро экономической безопасности Украины требует у бизнеса не завышать цены

"Это недопустимо во время военных действий, на фоне падения покупательной способности населения. Поэтому на сегодняшний день мы отслеживаем и отрабатываем каждый такой случай. Собранные материалы будут направляться в компетентные органы для дальнейшего принятия мер (Государственной налоговой службы, Госпродслужбы, Национальной полиции и других). При определении признаков правонарушений, при отработке фактов установления необоснованно высоких цен, будут приниматься меры для немедленного их пресечения и привлечения виновных к определенной законом ответственности.

С начала марта сотрудниками БЭБ получено 275 сообщений через специально созданный телеграмм-бот и почту. Больше всего сообщений поступило из Львовской области – 63, Днепропетровской – 46, Киевской области и г. Киева – 40.

Большинство сообщений от граждан касаются завышения цен на проживание и отдельные товары повседневного потребления. Кроме того, установлены факты завышения цен на топливо по некоторым сетям АЗС.

В каждой области Украины БЭБ созданы специальные группы, которыми налажено сотрудничество с областными военными администрациями, мэриями, Национальной полицией, Госпродслужбой и местными подразделениями территориальной обороны. Для лиц, решивших нажиться в военное время принимаются соответствующие мероприятия, проводится разъяснительная работа.

Посевная кампания 2022 года будет самой тяжелой в истории независимости, однако дефицита сельхозпродуктов не предвидится, - Львовская ОГА

Зеленский: правительство получило задачу максимально ослабить налоги для работы малого и среднего бизнеса

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb