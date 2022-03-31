Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов
Бюро экономической безопасности Украины сообщило об инициативе национализации 400 выявленных российских и белорусских железнодорожных вагонов
Об этом представители БЭБ Украины объявили на официальном сайте.
В сообщении говорится, что в результате проверок сотрудниками Бюро экономической безопасности Украины было выявлено 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси. Местонахождением вагонов была Черкасская область.
Также стало известно, что в зоне таможенного контроля одного из городов области обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), что является собственностью белорусского предприятия.
По предварительной информации, сейчас осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.
Как следствие, весь перечень выявленных товарно-материальных ценностей был направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области. Там будет принято решение относительно их будущей национализации.
По сообщению БЭБ Украины, продолжаются мероприятия по выявлению активов РФ и Беларуси и остановке работы предприятий, осуществляющих незаконную торговлю со странами-агрессорами, в том числе и контрабандным путем.
- Напомним, что на Франковщине национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Белоруссии.
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