Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов

Об этом представители БЭБ Украины объявили на официальном сайте.



В сообщении говорится, что в результате проверок сотрудниками Бюро экономической безопасности Украины было выявлено 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси. Местонахождением вагонов была Черкасская область.



Также стало известно, что в зоне таможенного контроля одного из городов области обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), что является собственностью белорусского предприятия.

По предварительной информации, сейчас осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.



Как следствие, весь перечень выявленных товарно-материальных ценностей был направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области. Там будет принято решение относительно их будущей национализации.



По сообщению БЭБ Украины, продолжаются мероприятия по выявлению активов РФ и Беларуси и остановке работы предприятий, осуществляющих незаконную торговлю со странами-агрессорами, в том числе и контрабандным путем.

Напомним, что на Франковщине национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Белоруссии.