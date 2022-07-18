Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установили, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.

Постановлением следственного судьи арестована недвижимость: общепит, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом.

Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

По данным РБК, речь идет о российском рестораторе Александра Орлова.

Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, "Рыба Пила", Queen Country Club, Fish Fetish.

30 июня сообщили , что Бюро экономической безопасности инициировало с начала полномасштабной войны арест имущества граждан РФ на 31 млрд грн.

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