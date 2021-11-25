В Украине начало работу Бюро экономической безопасности
Кабинет министров запустил работу Бюро экономической безопасности (БЭБ), отвечающего за расследование мошенничеств
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
В БЭБ отметили, что по состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ кадрово укомплектован на 30%, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.
В органе заявили, что помещения для работы пока не выделили.
"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", - говорится в сообщении.
Бюро экономической безопасности будет отвечать за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, за исключением преступлений, подпадающих под юрисдикцию НАБУ.
Закон устанавливает четкие правила, касающиеся внутреннего принятия решений, отбора руководства и надзора для обеспечения операционной независимости и надлежащего надзора и подотчетности.
- Напомним, Бюро экономической безопасности было создано 12 мая 2021 года.
- 22 сентября Верховная Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности на два месяца.
- 17 ноября ВР приняла закон №3959-1, согласно которому бюро должно было заработать 25 ноября 2021 года.
- Министерство финансов отмечало , что БЭБ заработает до конца года.
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