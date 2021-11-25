В Украине начало работу Бюро экономической безопасности

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.



В БЭБ отметили, что по состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ кадрово укомплектован на 30%, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.



В органе заявили, что помещения для работы пока не выделили.



"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", - говорится в сообщении.



Бюро экономической безопасности будет отвечать за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, за исключением преступлений, подпадающих под юрисдикцию НАБУ.



Закон устанавливает четкие правила, касающиеся внутреннего принятия решений, отбора руководства и надзора для обеспечения операционной независимости и надлежащего надзора и подотчетности.

Напомним, Бюро экономической безопасности было создано 12 мая 2021 года.

22 сентября Верховная Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности на два месяца.

17 ноября ВР приняла закон №3959-1, согласно которому бюро должно было заработать 25 ноября 2021 года.

Министерство финансов отмечало , что БЭБ заработает до конца года.