Бюро экономической безопасности можно запустить до декабря - директор
Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник считает реалистичным запуск нового органа до конца ноября
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы считаем это реальным - запустить БЭБ до конца ноября", - сказал он.
Мельник уточнил, что на запуск бюро может понадобиться минимум три-четыре месяца.
Он пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить не менее 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в аппарат.
"Мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В", то есть среднее звено", - отметил Мельник.
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