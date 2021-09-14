Бюро экономической безопасности можно запустить до декабря - директор

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем это реальным - запустить БЭБ до конца ноября", - сказал он.

Мельник уточнил, что на запуск бюро может понадобиться минимум три-четыре месяца.

Он пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить не менее 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в аппарат.

"Мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В", то есть среднее звено", - отметил Мельник.