Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник .

"В фокусе усиленного внимания БЭБ — предприятия, владельцами которых выступают представители страны-агрессора. Уже обнаружено много случаев уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов", – отметил он.

По его словам, речь идет о 31 млрд грн – это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях.

Напомним, за неуплату налогов суд арестовал имущество гражданина РФ на 1,3 млрд грн.

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