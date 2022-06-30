Бюро экономической безопасности инициировало с начала полномасштабной войны арест имущества граждан РФ на 31 млрд грн
Суд арестовал имущество российских граждан на 31 млрд грн с начала полномасштабной войны
Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник .
"В фокусе усиленного внимания БЭБ — предприятия, владельцами которых выступают представители страны-агрессора. Уже обнаружено много случаев уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов", – отметил он.
По его словам, речь идет о 31 млрд грн – это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях.
- Напомним, за неуплату налогов суд арестовал имущество гражданина РФ на 1,3 млрд грн.
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