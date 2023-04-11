Об этом информирует Бюро экономической безопасности Украины .

"Бюро экономической безопасности Украины согласовало с Национальным центром управления и испытаний космических средств алгоритм получения детективами и аналитиками информации, принимаемой наземными или космическими средствами, в частности спутниковых снимков", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что полученные фотографии БЭБ будет использовать для поиска потенциальных злоупотреблений, растрат, скрытых активов, выявления правонарушений, например, в аграрном секторе, лесном хозяйстве, а также как доказательная база в уголовных производствах.

"Предоставленные Центром изображения обладают высоким пространственным разрешением и предоставляют точные, надежные и своевременные данные. Это позволит Бюро предупреждать, качественно и быстро расследовать правонарушения в сфере экономики и ликвидировать их. Значительно усилится аналитическая составляющая", - сказал директор БЭБ Вадим Мельник.

Подписанный меморандум о сотрудничестве также предусматривает использование Бюро экономической безопасности имеющихся интеллектуальных и материальных ресурсов Национального центра управления и испытаний космических средств.

Справочно. Национальный центр управления и испытаний космических средств (НЦУВКС, ранее – Евпаторийский центр далекой космической связи) – учреждение, подчиненное Государственному космическому агентству Украины и осуществляющее управление полетами космических аппаратов, исследование дальнего космоса с использованием собственных технических средств, контроль космического пространства и контроль космического пространства , испытание космической техники

Целью деятельности является выполнение мероприятий Общегосударственной целевой научно-технической космической программы и других программ в интересах национальной безопасности и обороны.