Об этом сообщили на сайте Бюра экономической безопасности Украины

"В список попали компании-импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники БЭБ уже направили на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении этих 23 юридических лиц.

Аналитики БЭБ исследовали структуру собственности и финансово-хозяйственную деятельность указанных компаний и установили, что они находятся под контролем РФ и РБ, а также пришли к выводу, что их деятельность обеспечивает уплату налогов в бюджеты этих стран.

"Указанные юридические лица, вошедшие в список БЭБ, предложено лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед РФ и РБ.

Введение в них санкций исключит возможность финансирования или материально-техническое обеспечения Российской Федерации и Республики Беларусь и будет способствовать защите экономических интересов Украины.

Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, соглашаются с соответствующими органами", - отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.

По состоянию на 27 сентября известно, что связанные с РФ и Беларусью компании получили около 1 млрд грн от Украины с начала масштабной войны.

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