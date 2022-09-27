Бюро экономбезопасности предлагает ввести санкции против 23 юрлиц, связанных с РФ и Беларусью
Предыдуще установленная стоимость активов этих компаний, включенных в список БЭБ, составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн грн
Об этом сообщили на сайте Бюра экономической безопасности Украины
"В список попали компании-импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудники БЭБ уже направили на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении этих 23 юридических лиц.
Аналитики БЭБ исследовали структуру собственности и финансово-хозяйственную деятельность указанных компаний и установили, что они находятся под контролем РФ и РБ, а также пришли к выводу, что их деятельность обеспечивает уплату налогов в бюджеты этих стран.
"Указанные юридические лица, вошедшие в список БЭБ, предложено лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед РФ и РБ.
Введение в них санкций исключит возможность финансирования или материально-техническое обеспечения Российской Федерации и Республики Беларусь и будет способствовать защите экономических интересов Украины.
Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, соглашаются с соответствующими органами", - отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.
- По состоянию на 27 сентября известно, что связанные с РФ и Беларусью компании получили около 1 млрд грн от Украины с начала масштабной войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.72
-
EUR
Покупка 39.19Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное