Бюджетный процесс и его влияние на экономику и финансовые рынки Украины

Бюджетный процесс

На прошлой неделе Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете на 2024 год. Проект Государственного бюджета Украины на 2024 год подготовлен на основе прогнозных предположений Минэкономики, предполагающих рост реального ВВП на 5%, номинального ВВП – на 23%, инфляции – на 11%. Макропрогноз Минэкономики предполагает, что экспорт в следующем году вырастет на 7,5%, а импорт, напротив, сократится на 5,5%. Таким образом, экономическая активность будет оставаться значительно ниже довоенного уровня (по уровню реального ВВП на 23%, по уровню экспорта – на 24%). В то же время импорт товаров и услуг будет превышать довоенный уровень (на 3%) в результате усиления импортозависимости экономики, что в целом будет формировать отрицательное торговое сальдо в 25 млрд. долл. США. Уровень безработицы будет постепенно сокращаться в достигнутом 13% от рабочей силы.

Доходы государственного бюджета на 2024 год определены в объеме 1263 млрд грн, что составляет +26% по отношению к ожидаемым показателям 2023 года. Основную часть доходов будут формировать налоговые поступления – 89%. Прирост налогов ожидается на уровне +29% по отношению к текущему году. Среди налоговых доходов повысится доля налога на прибыль – 174 млрд грн или +57% к 2023 году. Весомую часть налоговых поступлений будет формировать НДФЛ (174 млрд грн или +74% к предыдущему году). Рост НДФЛ в государственном бюджете прежде всего связан с изменением пропорций его распределения между бюджетами и зачисление части НДФЛ с доходов военнослужащих в государственный бюджет в полном объеме. НДС формирует основную часть доходов бюджета (60%), его динамика эластично связана с динамикой ВВП. Прогнозный объем НДС составит 753 млрд грн или +21% к 2023 году.

Неналоговые доходы бюджета возрастут всего на 8%. Низкие темпы прироста неналоговых поступлений, прежде всего, объясняются снижением прибыли НБУ. Его объем планируется в размере 18 млрд грн, что в 4 раза меньше, чем было зачислено в бюджет в 2023 году. Значительные расходы НБУ по депозитным сертификатам и отказ от эмиссионного финансирования фискального дефицита обусловили снижение прибыли НБУ. Прибыль же государственных предприятий, которая будет зачислена в государственный бюджет, увеличится в 2,5 раза и составит 66,1 млрд грн.

Объем международных грантов в 2024 году пока остается неопределенным. Их подтвержденная сумма на текущий момент составляет всего 6 млрд грн. (менее 1% доходов бюджета). Поэтому на данном этапе подготовки бюджета 99% международной помощи учитывается в форме внешних ссуд и не включается в состав доходов. Фактически в 2022 и 2023 гг. гранты достигали 30% доходов бюджета.

Расходы государственного бюджета запланированы в объеме 3355 млрд грн (вместе с межбюджетными трансфертами и кредитами), что вдвое превышает объем доходов.

Расходы на безопасность и оборону составляют доминантную часть государственных расходов – 1663 млрд. грн. (или 50% общих расходов), в т.ч. расходы на оборону составят 1183 млрд грн , что превышает довоенный уровень в 10 раз.

Расходы на обслуживание государственного долга в следующем году возрастут в 1,5 раза и достигнут 422 млрд грн. Преобладающую часть этих расходов составляют проценты по ОВГЗ (60% от общего объема). Процентные расходы Правительства по внутреннему долгу существенно выросли в результате политики высоких реальных процентных ставок, проводимой НБУ с середины 2022 года. Если до войны средняя процентная ставка обслуживания внутреннего государственного долга не превышала 10% годовых, то ожидаемая стоимость внутренних заимствований в 2024 года составит 19% годовых. В общей сложности доля расходов на обслуживание государственного долга составляет 5,5% ВВП (что является историческим рекордом). Однако данная рекордная величина не учитывает часть расходов на проценты по внешнему государственному долгу, которые согласно договоренностям с кредиторами были отсрочены.

Государственные издания на экономику и социальную сферу (т.е. без учета расходов на оборону и обслуживание долга) составят 1750 млрд грн. Это на 9,4% выше, чем в нынешнем году. Однако поскольку номинальный ВВП будет расти быстрее, это означает, что относительный уровень государственной поддержки экономики сократится – примерно до 22% ВВП, что соответствует довоенному уровню. Учитывая значительные потребности военной экономики в государственной поддержке, такое сокращение может угрожать снижением темпов восстановления.

Для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса в государственном бюджете предусмотрено незначительное расширение финансирования на Фонд развития предпринимательства (с 16 до 18 млрд грн), в рамках которого реализуются государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступная ипотека 7%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Среди других инициатив Правительства по поддержке бизнеса – компенсация стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства (1 млрд грн), безвозвратная помощь субъектам хозяйствования для создания или развития бизнеса (1,4 млрд грн), стимулирование создания индустриальных парков (1 млрд грн) , поддержка реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями (3 млрд грн), поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги (3 млрд грн).

Инвестиционная активность. Если в 2023 года согласно уточненным планам объем государственных инвестиций (капитальных расходов) должен составить 189 млрд. грн., то в 2024 г. – только 144 млрд грн (на 24% меньше). Низкая инвестиционная активность в значительной степени связана с высокой стоимостью ссудных средств на внутреннем рынке, которая вдвое превышает уровень инфляции. Ограничение возможностей государства в поддержке военной экономики несет риски ухудшения социально-экономического положения. Наличие рабочих мест – это не только экономический базис и мультипликационный эффект для частного бизнеса, но инструмент социальной адаптации пострадавших от войны людей.

Дефицит бюджета запланирован на уровне 1600 млрд. грн. (без учета грантовых источников в доходах). Это составляет 20% ВВП, что на 7 проц. п. ниже плановых показателей 2023 г. (27% ВВП).

81% потребностей в финансировании Правительство планирует привлечь по внешним займам и грантам (1781 млрд грн), 19% - за счет внутренних ссуд (422 млрд грн). Средства от приватизации государственных имуществ будут составлять менее 1% потребностей (4 млрд.грн). При этом расширение внутреннего финансирования потребностей не предполагается – объем новых размещений ОВГЗ будет совпадать с объемом погашения старых.

В следующем году средняя процентная ставка получения новых внешних ссуд ожидается на уровне 4% годовых, а внутренних – 19% годовых.

Экономическая ситуация

Несмотря на то, что 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Болгарию, Румынию, Польшу, Венгрию и Словакию, только Болгария и Румыния "согласились" с таким решением Еврокомиссии. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), которая на первом этапе предусматривает проведение консультаций с Польшей, Венгрией и Словакией. Урегулирование подобных споров внутри ВТО может продолжаться годами. Подобная ситуация усложняет экспорт урожая этого года, что по прогнозам должно превысить прошлогодние показатели по меньшей мере на 5%. Учитывая ухудшение финансового состояния с/х предприятий (по итогам 2022 г. чистая прибыль предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилась в 2.7 раза до 87 млрд грн) и трудности с доступом к дешевым кредитным ресурсам это может создать дополнительные проблемы для сектора в 2024 году и негативно отразиться на темпах восстановления украинской экономики.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 19.09.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 5,9 млрд гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,65% до 19,2%, а также 191,2 млн долларов США сроком на 1 год по ставке 4,8% и 48,5 евро на 1 год по ставке 3,25%. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,53%.

По информации Министерства финансов, за январь-август 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1888,6 млрд грн, в том числе в августе - 248,4 млрд гривен. В силу военного положения расходы госбюджета преимущественно направлялись на социальные цели и поддержку сил обороны, а также на обслуживание государственного долга. В частности, за 8 месяцев 2023 года в структуре расходов больше всего направлено:

769 млрд грн (в августе – 99,1 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 40,7% от общего объема расходов, затраченных за январь-август 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 594,5 млрд грн (в августе – 75,7 млрд грн).

464,8 млрд грн (в августе – 58,5 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,6% от общего объема расходов. В том числе 316,8 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины, 90,2 млрд грн – перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

346,5 млрд грн (в августе – 41,9 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 18,3% от общего объема расходов. В том числе 181,2 млрд грн – трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, 117,4 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малоимущих семей.

100,4 млрд грн (в августе – 8,1 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,3% от общего объема.

159,7 млрд грн (в августе – 31,6 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 8,5% от общего объема.

Валютный рынок

Существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения предложения привел к 5-кратному увеличению по сравнению с позапрошлой неделей чистого спроса на валюту на межбанковском рынке. Это, в свою очередь, обусловило потребность в увеличении чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка до 873 млн долларов США (по сравнению с 302 млн долларов неделей ранее). Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила около 18 млрд долларов США.

В то же время международные резервы Украины, которые в августе снизились на 3,2% из-за преобладания интервенций НБУ по продаже валюты над поступлениями от международных партнеров, по состоянию на 1 сентября 2023 составили 40,4 млрд долларов США и остаются достаточными как для финансирования потребностей в имуществе, так и для обслуживания международных и внутренних долговых обязательств Украины.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) снизился до 680 млрд грн за счет преобладания объема средств, стерилизованных через интервенции НБУ по продаже иностранной валюты, над расходами с Единого казначейского счета Правительства.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 721 льготных кредитов на общую сумму 2,5 млрд грн, из них около двух третей – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 37,5 тысячи на общую сумму 144,5 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля инвестиционных кредитов по программе составляет около 5%.

Кроме того, по программе доступной ипотеки от государства есть обитель на прошлой неделе банками было выдано 193 кредитов на приобретение жилья на сумму 292 млн грн. В целом, с начала действия программы было предоставлено 3,3 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 4,6 млрд грн. Большинство получателей кредитов – военнослужащие или работники силовых ведомств. Кредиты по программе преимущественно используются для покупки жилья на вторичном рынке, больше всего – в Киеве и Киевской области.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.