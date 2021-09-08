Бюджетный комитет Рады заложил более 70 млн грн на президентский университет, - Гончаренко
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял решение о выделении более 70 млн грн на президентский университет
Об этом сообщил член комитета, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"На президентский университет выделили впервые финансирование. Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тыс. грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве президентского университета", - написал он.
- Напомним, министр образования Сергей Шкарлет обещает профессорам Президентского университета зарплаты в размере $ 4 тыс .
- Кабинетом Министров Украины утвержден план мероприятий по реализации концепции "Президентский университет"
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