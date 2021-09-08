Бюджетный комитет Рады заложил более 70 млн грн на президентский университет, - Гончаренко

Об этом сообщил член комитета, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"На президентский университет выделили впервые финансирование. Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тыс. грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве президентского университета", - написал он.