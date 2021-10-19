Бюджетный комитет Рады рекомендовал принять проект бюджета-2022 в первом чтении, - Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять в первом чтении проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год"
Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
"Бюджетный комитет поддержал Бюджет 2022 с правками депутатов к первому чтению", - написал Железняк.
Он уточнил, что по регламенту Комитет должен был принять это решение до 15 октября и раздать депутатам за два дня до голосования проекта закона в Раде.
- Напомним, голова Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент, согласно регламенту, должен рассмотреть проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" в первом чтении до 20 октября.
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