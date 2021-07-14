Бюджетный комитет Рады поддержал покупку британского океанографического судна за $ 5 млн
Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение о покупке британского океанографического судна "Джеймс Кларк Росс"
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Решение было принято с небольшим перевесом голосов. Этот корабль - полноценный научный институт, на борту которого одновременно может находиться до 50 специалистов. На самом деле это настоящий ледокол, который способен преодолеть лед до 4 метров. Его приобретение улучшит логистическое обеспечение нашей антарктической станции" Академик Вернадский ", - написал нардеп.
Стоимость судна $ 5 млн.
"Но дешевле и быстрее его купить, чем строить новое, которое надо потратить от $ 100 млн", - написал Гончаренко.
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