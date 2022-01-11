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Бюджет теряет из-за нелегального рынка алкоголя 9 млрд грн в год, – Счетная палата

11 января, 2022 вторник
16:45
Экономика алкоголь

Госорганы в течение 2019-2020 годов и 9 месяцев 2021 года не обеспечили действенную систему контроля за производством и оборотом спиртного, что привело к непоступлениям акцизного налога в госбюджет на общую сумму 9 млрд грн в год

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о поступлении акцизного налога с алкогольных напитков в госбюджет в течение 2019-2020 годов и 9 месяцев 2021 года.

По данным Государственной налоговой службы, объемы производимой ликероводочной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 11%, винодельческой продукции и солодового пива уменьшились на 13% и 0,5% соответственно.

В то же время, по данным Гостаможслужбы, импорт ликероводочной продукции вырос почти на 45%, винодельческой – вдвое, пива – более чем на 11%.

"В госбюджет за указанный период поступило почти 42 млрд грн акцизного налога с алкогольных напитков, импортированных и производимых в Украине. Однако его удельный вес в общей сумме налоговых поступлений уменьшился с 1,9% в 2018 году до 1,6% за 9 месяцев 2021 года", - говорится в отчете.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения доля нелегального спиртного в Украине составляет более трети общего объема рынка алкоголя и более половины рынка крепкого алкоголя.

"Налогообложение нелегально производимой и ввезенной только ликероводочной продукции может пополнить госбюджет от акцизного налога расчетно на уровне 9 млрд грн в год", - подчеркнули в ведомстве.

Там подчеркнули, что "в результате ненадлежащей работы Минфина и Государственной фискальной службы (ГНС)" до сих пор не внедрена в полном объеме автоматизированная система контроля "Электронная акцизная марка".

"Чтобы она полностью заработала, необходимо, в частности, внести изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты. Минфину, ГНС – разработать и подать в Кабмин соответствующие предложения", - заявили в Счетной палате.

Там добавили, что до сих пор должным образом законодательно не урегулированы вопросы торговли алкогольными напитками через сеть Интернет.

"Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски реализации такой продукции несовершеннолетним", - подчеркивается в отчете.

Счетная палата отмечает, что ГФС, ГНС, Гостаможслужба "не обеспечили надлежащую межотраслевую координацию по вопросам администрирования акцизного налога с алкогольных напитков, действенного контроля за их производством и оборотом".

"Это создало предпосылки для нелегального производства и обращения этой продукции и, как следствие, к непоступлению этого налога в государственный бюджет.

Специалисты Счетной палаты обнаружили случаи отчетности об объемах совершенных операций производителями, импортерами и оптовыми торговцами алкоголем, у которых не было действующей лицензии на право проведения такой деятельности. Также были случаи неприменения терорганами ГНС штрафных санкций за непредставление, несвоевременное представление таких отчетов и их представление с недостоверными данными", - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что за 2 года и 9 месяцев долг по акцизному налогу на алкоголь увеличился почти на 6% и достиг 420 млн грн. За счет списания безнадежного налогового долга по этому налогу погашено 10 млн грн, средствами уплачено около 6 млн. грн.
Счетная палата также заявляет, что Минфин несвоевременно утвердил порядок планирования таможенными органами документальных выездных проверок, поэтому в течение 2020 года Гостаможслужба их не планировала и не проводила.

А в течение 9 месяцев 2021 года терорганы Гостаможслужбы провели всего две документальные проверки субъектов внешнеэкономической деятельности, которые осуществляли операции с алкогольными напитками, по результатам которых доначислили 2,6 млн грн, из них в бюджет уплачено 0,8%.

Кроме этого, в отчете говорится, что контроль органами ГФС (Гостаможслужбы) за незаконным перемещением спирта и алкогольных напитков был малоэффективным.

"За 2 года и 8 месяцев таможенники изъяли более 158 тыс. л спирта, свыше 25 тыс. л алкогольных напитков и свыше 2 млн предметов, похожих на марку акцизного налога.

Однако почти 74% объемов изъятого спирта вернули владельцам по решению суда, что свидетельствует о необоснованности отдельных решений таможенных органов, а также непроизводительность расходов средств государственного бюджета на уплату судебного сбора по этим делам", - заявляет ведомство.

Кроме того, из-за несовершенства программного обеспечения информационного блока мониторинга марок акцизного налога, содержащегося в Единой автоматизированной информационной системе Гостаможслужбы, инспекторы на таможенных постах до сих пор контролируют движение марок акцизного налога в основном в бумажном виде. Это снижает эффективность контроля.

По результатам аудита в Счетной палате рекомендовали правительству усовершенствовать законодательство по администрированию акцизного налога.

"В частности, ускорить внедрение в полном объеме автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий "Электронная акцизная марка", усовершенствовать лицензирование деятельности в этой сфере, упорядочить торговлю алкогольными напитками через сеть Интернет", - говорится в сообщении.

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Счётная палата
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