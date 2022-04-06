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Бюджет России сейчас – это бюджет войны против Украины, - Шмыгаль

6 апреля, 2022 среда
17:29
Экономика

В интервью для британской редакции BBC премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что бюджет России сейчас – это бюджет войны против Украины

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Украинцы призывают мир ввести еще больше санкций против агрессора. В интервью с BBC подчеркнул, что бюджет России сейчас - это бюджет войны против Украины. Поэтому покупать во что бы то ни стало у агрессора или оставаться работать на российском рынке равносильно финансированию бомб, которые сбрасывают на наше государство. Эмбарго на энергоресурсы из РФ - это главный шаг, который должен сделать цивилизованный мир, чтобы доказать, что свобода, безопасность, ценность жизни для него что-то значат", - говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр также заверил, что Украина нуждается в финансовой помощи.

"Украина также нуждается в финансовой помощи. В марте наш бюджет выполнен на 95%, но уже в апреле будет только половина от запланированных поступлений. Украина получила чуть больше $3 млрд от Запада, но на войну мы тратим $10 млрд ежемесячно. Поэтому каждый день мы говорим с партнерами о новых грантах, кредитах и программах помощи. Украина в любом случае победит, но нам нужна полная поддержка Запада, чтобы как можно быстрее освободить наши земли и завершить эту войну", - сказал Денис Шмыгаль британским журналистам.

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Мир
санкции
война с Россией
русская агрессия
война
Денис Шмыгаль
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