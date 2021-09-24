Бюджет получил полтора миллиона гривен поступлений за почти месяц действия налоговой амнистии

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.



Согласно сообщению, граждане, с начала сентября воспользовавшиеся одноразовым добровольным декларированием, уплатили в государственный бюджет уже более 1,5 млн грн.



В пресс-службе напомнили, что кампания одноразового добровольного декларирования активов физических лиц продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал законы о налоговой амнистии.

НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.

Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии.