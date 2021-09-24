Бюджет получил полтора миллиона гривен поступлений за почти месяц действия налоговой амнистии
С начала кампании одноразового добровольного декларирования активов граждане уплатили в бюджет более 1,5 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Согласно сообщению, граждане, с начала сентября воспользовавшиеся одноразовым добровольным декларированием, уплатили в государственный бюджет уже более 1,5 млн грн.
В пресс-службе напомнили, что кампания одноразового добровольного декларирования активов физических лиц продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал законы о налоговой амнистии.
- НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.
- Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.56
Покупка 26.56Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.07Продажа 31.45
- Актуальное
- Важное