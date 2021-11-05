Бюджет получил почти 7 млн грн с начала налоговой амнистии, - Гетманцев
Украинцы с 1 сентября добровольно задекларировали 150 млн грн, а поступления от налоговой амнистии в бюджет составили 6,9 млн грн
Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.
"У нас уже 150 миллионов гривен - общая стоимость задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии.
Сбор - 6,9 млн грн”, - написал Гетманцев.
Он отметил, что с каждым днем динамика улучшается и граждане представляют все больше деклараций. Он добавил, что проблем ни с открытием счетов в банках, ни с предоставлением деклараций пока нет.
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