Бюджет получил почти 7 млн грн с начала налоговой амнистии, - Гетманцев

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.



"У нас уже 150 миллионов гривен - общая стоимость задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии.

Сбор - 6,9 млн грн”, - написал Гетманцев.



Он отметил, что с каждым днем динамика улучшается и граждане представляют все больше деклараций. Он добавил, что проблем ни с открытием счетов в банках, ни с предоставлением деклараций пока нет.



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