Бюджет получил почти 3 млн грн поступлений с начала действия налоговой амнистии

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.



"На сегодня задекларировано уже 56,5 млн грн в разных валютах. Сбор в бюджет составил почти 3 млн", - написал Гетманцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал законы о налоговой амнистии.

НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.

Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb