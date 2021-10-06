Бюджет получил почти 3 млн грн поступлений с начала действия налоговой амнистии
Украине с 1 сентября добровольно задекларировали 56,5 млн грн, а поступления от налоговой амнистии в бюджет составили 3 млн грн
Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.
"На сегодня задекларировано уже 56,5 млн грн в разных валютах. Сбор в бюджет составил почти 3 млн", - написал Гетманцев.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал законы о налоговой амнистии.
- НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.
- Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии.
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