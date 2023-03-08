Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что план расходов, предложенный президентом США Джо Байденом в четверг, включает то, что официальные лица называют одним из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время: $170 млрд на закупку вооружений и $145 млрд на исследования и разработки, что является рекордными показателями за последнее время.

Один из чиновников рассказал изданию, что "верхний предел" бюджета минобороны США на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, превысит $835 млрд по сравнению с $816 млрд на текущий год.

"Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку сопротивления президента Владимира Зеленского российскому вторжению финансируются за счет отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет министерства обороны формируется в значительной степени из-за эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который рассматривается Пентагоном как главный потенциальный соперник США в военном лидерстве", – говорится в материале.

Анонимный источник сообщает, что $13,5 млрд планируется выделить на закупку, разработку и модернизацию 83 самолетов F-35, также известно о закупке боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в случае предстоящего конфликта с Китаем.