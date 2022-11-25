Бюджет на здравоохранение-2023. Хватит ли денег на пациентов в следующем году

Какую сумму заложили на следующий год на медицинскую отрасль и хватит ли этих денег, чтобы обеспечить потребности украинских пациентов, об этом говорилось под онлайн-дискуссии "Что там с бюджетом?", организованной Украинским центром здравоохранения (UHC) и Центром экономической стратегии. , передает Эспрессо

"С одной стороны, бюджет на следующий год – это бюджет выживания. С другой, он добавляет оптимизма. В 2023 году, согласно прогнозам, ситуация будет тяжелая, но стабильная. Мы остановим падение в то время, как у наших врагов оно будет ускоряться". Для сферы здравоохранения это хорошая новость, поскольку позволяет надеяться, что нам не только удастся спасти отрасль, но и заложить "кирпичики" ее восстановления в 2024 году", - говорит соучредитель UHC, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Денег в гривнах будет примерно на 10% меньше, и это, согласно негласному правилу, касается всех социальных сфер, кроме обороны. Учитывая, что количество населения в Украине реально уменьшилось (из-за того, что многие выехали за границу) , получается, что на одного человека выделят даже больше денег.Но в долларовом измерении мы имеем "проседания" на 40%, - продолжает эксперт. - Следовательно все, что мы покупаем за доллары, попадает в зону риска, а это прежде всего лекарства, расходные материалы, медицинское оборудование и продукты (протезы, стенты и т.п.).

Расходы на душу населения в Украине в долларовом эквиваленте упали со 159$ до 116$. "Речь идет только о государственных расходах, не то, что мы тратим из собственного кармана, - уточняет Павел Ковтонюк. - Но что довоенных 159$, что теперь 116$ - это ничто по сравнению даже с беднейшими странами ЕС. Румыния имеет 592$, Польша - 724$, Литва - 892$, Чехия - 1500$.На другие страны, думаю, не стоит даже смотреть.Конечно, сейчас нам сосед "помогает", но мы и до широкомасштабной войны не были процветающей страной. Если мы говорим, что спастись от России можно, только вступив в ЕС и НАТО, это предлагает нам повестку дня, которая выходит за пределы "просто перебыть" или "чтобы все было как вчера и тогда все у нас будет хорошо". Если мы только отстроим разрушенные больницы и больше ничего не будем делать, все будет плохо. У нас и дальше будет 159$ на душу населения по сравнению с 592$ в Румынии. Мы не можем быть конкурентными в медицине с такими расходами. Даже румыны не могут, хотя у них в пять раз большие расходы, чем у нас.В медицине мы можем эконом мыть только на работе персонала, попросив врача или медсестру работать за меньшие деньги, что наша система и делала, начиная даже не с 1990-х, а с 1920-х годов. Это советская система сделала профессию врача низкооплачиваемой, заставляя его за копейки спасать людей, а пациентов – "благодарить". Эта практика перекочевала в Украину и крепко в ней закрепилась, а традиции, которым много лет, трудно искоренить. Однако, после того как Украина интегрировалась в рыночную экономику, на лекарствах, расходных материалах и оборудовании мы уже не можем экономить. Не можем просить компанию Philips продать нам МРТ дешевле, потому что мы из Украины. Покупаем аппарат по полной цене в валюте".

Одной из главных проблем бюджета-2023 спикер называет риск, что не все пациенты получат необходимые им лекарства. В зоне риска - все программы и услуги, содержащие эту составляющую. "Насколько мне известно из моих персональных контактов, сегодня правительство не может провести четких расчетов, действительно ли потребление лекарства будет меньше, - говорит соучредитель Украинского центра здравоохранения. - На прошлой неделе мы ездили в Изюм. Ожидали увидеть там постапокалипсис. Город так и выглядит, но в нем живет много людей и преимущественно это люди постарше, из которых почти 100% нуждаются в медицинских потребностях.Государству стало намного дороже обеспечить таких пациентов лекарствами на следующий год и будет еще дороже. вдвое по сравнению с закупками в прошлом году".

По прогнозу UHC, будет проблема и с лекарствами в больницах. "Когда пациент попадает в больницу, то именно медучреждение должно полностью обеспечить его медикаментами из тех денег, которые Национальная служба здравоохранения оплачивает больницы за предоставленные услуги. Немногим медицинским учреждениям удавалось это сделать еще даже до широкомасштабного вторжения. Сейчас больницы начнут экономить и я Если бы я был недобросовестным руководителем медучреждения, то первое, чтобы сказал пациенту: "Идите и купите себе лекарства, потому что у нас лекарств нет. Выход, конечно, есть. Можно консолидировать больницы, перепланировать оказание помощи так , чтобы всем всего хватило Однако для этого нужно приложить усилия, проявить смекалку и инициативу, а главное - желание Будем честными: найдутся люди, которые этого желания не проявят и выберут более легкий (я бы сказал традиционный для Украины) путь - переложить расходы на пациента, – предполагает эксперт, – это зона риска, которые Минздрав и НСЗУ должны контролировать, однако (в следующем году – ред.) контролировать может и не быть кому".

"НСЗУ катастрофически недофинансировано без каких-либо понятных причин и это - измена этому бюджету. Я откровенно об этом говорю. НСЗУ распоряжается 176 миллиардами. Это огромная сумма денег. Этот институт обязали покупать медицинские услуги и контролировать предоставлятелей этих услуг, чтобы пациенту предоставили бесплатно лекарства , чтобы в больницах соблюдались базовые стандарты (оказание медицинской помощи. - ред.), чтобы информацию о пациенте внесли (в электронную систему здравоохранения. - ред.) чтобы элементарно было кому ответить на звонки "на горячую линию". институции, которая должна "вырулить" следующий год, сокращают финансирование... на 40%. Это рекорд! Ни на ком больше так не сэкономили, - возмущается Павел Ковтонюк. - В предыдущем году финансирование НСЗУ также сократили на 21%".

Экс-замминистра здравоохранения напомнил, что после того, как НСЗУ начали резко урезать финансирование, из института начался серьезный отток кадров.

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