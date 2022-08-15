Бюджет на 2023 год будет "чрезвычайно жестким", - министр финансов Марченко
Бюджет на 2023 год требует пересмотра расходов во всех областях, а также предусматривает поиск средств для финансирования его дефицита
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для РБК-Украина .
Как говорится в сообщении, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что бюджет на следующий год будет жестким, поскольку мы находимся в условиях войны.
"Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета", - отметил Марченко.
Минфин пересмотрит все расходы на 2023 год не только в военной отрасли, но и в медицине, образовании и других.
"Не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам однозначно будет пересмотр всех расходов, оптимизация. У нас бюджет выходит с одной стороны чрезвычайно сложный, потому что сложный год, сложные макропоказатели, которые трудно объективно оценить, много неизвестных. Но с другой стороны – достаточно простой. Поскольку мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, армию", - сказал Марченко.
РБК-Украина пишет, что курс гривны, который закладывается в бюджет Нацбанком, достаточно нестабильный. В июле 2022 г. Нацбанк повысил фиксированный курс на 25%.
Также министр отметил, что на данный момент курс гривны на следующий год пока не публичен, однако там нормальные цифры.
"Курс еще не публичный. Я не хочу создавать ожидания. Но там цифры не катастрофические. Есть надежда, что более или менее все балансы будут сохранены", – добавил он.
- НБУ 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. Такие меры необходимы для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.
- США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год.
- По состоянию на утро 15 августа доллар в обменниках в среднем стоит 40,10 грн, а за евро просят – 40,90 грн.
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