Казначеи фюрера отчитались, что дефицит бюджета за 2022 год составил $48 млрд. Бункер ожидал — не более $19 млрд.

"не-война", повлекшая рост расходов на треть;

санкции, "ни на что не влияющие".

Дефицит мозга приводит к дефициту финансового. Именно поэтому верховный бункер-командующий стремится так быстро наступать.

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За 11 месяцев рашисты хвастались превышением доходов над расходами казны в $8 млрд, но в декабре дальше делать оптимизм не удалось. Причин несколько:

Европа ввела наконец нефтяное эмбарго, а коллективный Запад – ценовой потолок на российскую нефть. В результате средняя цена на орковский Urals упала практически вдвое — до $47 за баррель.

С 5 февраля для России начнется новый этап шоковой терапии – начнет действовать эмбарго на нефтепродукты, и будет иметь еще более болезненный эффект, чем нефтяной бан.

Сегодня только "нефтяные" потери России ожидаются в объеме $102 млрд за 2023 год. Это четверть всего бюджета РФ

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Сегодня только "нефтяные" потери России ожидаются в объеме $102 млрд за 2023 год. Это четверть всего бюджета РФ.

Кто-то может подумать, что так и выглядит кризис. Но - "нит". Через некоторое время окажется, что это был оптимистический прогноз: после того, как казначеи фюрера наконец посчитают дыру федерастического бюджета, увидят "живые" потери на энергетических рынках.

Вот так дефицит мозга приводит к дефициту финансового. Поэтому верховный бункер-командующий стремится так быстро наступать. Но наступить он способен только на грабли. В который раз...

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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