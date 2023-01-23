Бюджет мордора не выдерживает войны
Подельники бункерного считают еще хуже, чем воюют. Никто из них представляет, как завершится 2023-й
Казначеи фюрера отчитались, что дефицит бюджета за 2022 год составил $48 млрд. Бункер ожидал — не более $19 млрд.
- "не-война", повлекшая рост расходов на треть;
- санкции, "ни на что не влияющие".
Дефицит мозга приводит к дефициту финансового. Именно поэтому верховный бункер-командующий стремится так быстро наступать.
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За 11 месяцев рашисты хвастались превышением доходов над расходами казны в $8 млрд, но в декабре дальше делать оптимизм не удалось. Причин несколько:
Европа ввела наконец нефтяное эмбарго, а коллективный Запад – ценовой потолок на российскую нефть. В результате средняя цена на орковский Urals упала практически вдвое — до $47 за баррель.
С 5 февраля для России начнется новый этап шоковой терапии – начнет действовать эмбарго на нефтепродукты, и будет иметь еще более болезненный эффект, чем нефтяной бан.
Сегодня только "нефтяные" потери России ожидаются в объеме $102 млрд за 2023 год. Это четверть всего бюджета РФ
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Сегодня только "нефтяные" потери России ожидаются в объеме $102 млрд за 2023 год. Это четверть всего бюджета РФ.
Кто-то может подумать, что так и выглядит кризис. Но - "нит". Через некоторое время окажется, что это был оптимистический прогноз: после того, как казначеи фюрера наконец посчитают дыру федерастического бюджета, увидят "живые" потери на энергетических рынках.
Вот так дефицит мозга приводит к дефициту финансового. Поэтому верховный бункер-командующий стремится так быстро наступать. Но наступить он способен только на грабли. В который раз...
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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