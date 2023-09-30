Я, как те чуваки из "Матрицы" — за строками цифр вижу ребят с мощными стрелялками, беженцев и переселенцев на матрацах где-то в спортзале, потерявших здоровье ветеранов, стариков в их огородах, и то, как оно все шатко, OMG, как же оно все шатко. Голосование в Сенате, голосование в Конгрессе, голосование в Европарламенте, усталые военные, трэш в министерствах, война-война.

На восстановление в бюджете не заложено ничего. По сути меньше, чем ничего, у нас денег хватит где-то на половину того, что строили/ремонтировали до войны. Но на самом деле и денег пока нет.

Что лучше — из этих несуществующих пока денег повысить доживаемую инфляцией пенсию или поремонтировать тротуар где-то в Никополе, расфигаченный российскими снарядами? Выплатить семьям переселенцев деньги, чтобы им хватило на жилье и еду — поремонтировать ли водопровод, который дает воду в город с сотней тысяч человек?

Я ищу ответа на этот вопрос и не могу найти. И так, и так сплошная грусть.

Нам очень, очень нужна победа, нам нужно дожимать санкции.



**

Источник

Об авторе. Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.