Бюджет-2022: Планируется рост расходов на социальную сферу, - Марченко

Об этом он сообщил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Дефицит бюджета умеренный - по сравнению с этим годом, уменьшается на 2%. Мы заложили 3,5% валового внутреннего продукта и у нас есть полное понимание, каким образом мы должны его профинансировать. Это средства от международных финансовых организаций, внутренние и внешние заимствования. То есть мы четко видим, каким образом мы будем финансировать дефицит бюджета. Мы довольно существенно увеличили объем расходов на социальную сферу, в том числе и на субсидии. Планируются также изменения в бюджет 2021: мы хотим авансировать расходы на 2022 год. В этом году мы планируем закрыть субсидии декабря 2021 года и частично за январь 2022 года. Растут расходы на социальную сферу - дополнительно 7 млрд гривен ", - отметил Марченко.

По минимальной зарплаты, которая в декабре этого года должна вырасти до 6500 грн, а повысится до 6700 грн только в октябре 2022 года, министр отметил, что министерство базируется на расчетах и учитывает многие факторы, инфляцию в частности. И отметил, что в дальнейшем быстрые темпы роста минималки, как было раньше, могут привести к повышению цен.

"Основными источниками наполнения бюджета является налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог с доходов физических и рентных платежей, акцизы - то есть традиционные источники. Наибольший рост - это НДС - более 72 миллиардов гривен рост по сравнению с 2021 годом. Мы уже третий раз меняем бюджета, ведь имеем перевыполнение доходов. Сейчас также есть предложение к парламенту увеличить доходную часть еще на 40 млрд грн из-за того, что мы имеем такую возможность и можем эти средства дополнительно распределить", - сообщил Марченко.

Напомним, в правительстве презентовали проект бюджета на 2022 и приняли, а вчера он поступил в Верховную Раду .

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