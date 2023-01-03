Об этом сообщил местный журналист Сергей Никитенко в эфире Эспрессо.

"В Херсоне не пьют воду из Днепра. Она вся артезианская. Я не слышал никакой жалобы на отсутствие воды, вода есть. Свет есть, но есть проблемы со светомаскированием. Отопление есть, я вчера был у нескольких друзей в гостях. В принципе, ситуация более-менее. Так же и с продуктами и гуммопомощью проблем нет. Люди постоянно носят сумки международных организаций - они получали какую-то помощь. Бытовых проблем, кроме россиян, у херсонцев нет", - рассказал он.

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Херсонской области - Херсон и ближайшие населенные пункты остались без света .