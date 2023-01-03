Бытовых проблем, кроме россиян, у херсонцев нет, – журналист Никитенко
В Херсоне стабильная ситуация с водой, светом, отоплением, едой и гуманитарной помощью
Об этом сообщил местный журналист Сергей Никитенко в эфире Эспрессо.
"В Херсоне не пьют воду из Днепра. Она вся артезианская. Я не слышал никакой жалобы на отсутствие воды, вода есть. Свет есть, но есть проблемы со светомаскированием. Отопление есть, я вчера был у нескольких друзей в гостях. В принципе, ситуация более-менее. Так же и с продуктами и гуммопомощью проблем нет. Люди постоянно носят сумки международных организаций - они получали какую-то помощь. Бытовых проблем, кроме россиян, у херсонцев нет", - рассказал он.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Херсонской области - Херсон и ближайшие населенные пункты остались без света .
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