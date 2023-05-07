Быть орком: до войны и сегодня
Быть орком до войны — кричать о Киеве за 3 дня и Ла-Манш за две недели. Сегодня – это радоваться продвижению на 150 м в Бахмуте
Быть орком до войны – это заставлять бояться весь мир. Сегодня — с ужасом просыпаться и читать новости: не начали ли ВСУ контрнаступление.
Быть орком до войны — каждый год пафосно отмечать 9 мая с угрозами на весь мир. Сегодня — это отменять парады и с ужасом ждать украинских прилетов по Москве.
Быть орком до войны – это угрожать ударом по Польше за размещение ЗРК Патриот. Сегодня — это когда тебя выбрасывают из помещения русской школы в Варшаве мордой о пол.
Быть орком до войны – это угрожать ударом по Польше за размещение ЗРК Патриот. Сегодня - это когда тебя выбрасывают из помещения русской школы в Варшаве мордой о пол.
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Быть орком до войны — это гулять в дорогих ресторанах Европы и петь Любе. Сегодня — это плакать за замороженными активами и не иметь возможности уехать в Европу.
Быть орком до войны — это требовать, чтобы к тебе относились как к США. Сегодня — это канючить боеприпасы в Иране и Северной Корее.
Быть орком до войны — это орать "не смешите мои Искандеры". Сегодня — это целый месяц накапливать ракеты, чтобы из 18 ракет 3 попали.
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Быть орком до войны – это пиарить свои танки Армата и "дедов-героев". Сегодня — это поставлять на фронт Т-55 и давать героев насильникам и педофилам.
Быть орком до войны – это иметь силу и влияние. Сегодня – это быть опущенным и обос*анным на весь мир.
"Такую страну прос*али!".
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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