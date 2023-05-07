Быть орком до войны – это заставлять бояться весь мир. Сегодня — с ужасом просыпаться и читать новости: не начали ли ВСУ контрнаступление.

Быть орком до войны — каждый год пафосно отмечать 9 мая с угрозами на весь мир. Сегодня — это отменять парады и с ужасом ждать украинских прилетов по Москве.

Быть орком до войны – это угрожать ударом по Польше за размещение ЗРК Патриот. Сегодня — это когда тебя выбрасывают из помещения русской школы в Варшаве мордой о пол.

Быть орком до войны – это угрожать ударом по Польше за размещение ЗРК Патриот. Сегодня - это когда тебя выбрасывают из помещения русской школы в Варшаве мордой о пол.

Читайте также: Ракетные удары стали фишкой роспропаганды

Быть орком до войны — это гулять в дорогих ресторанах Европы и петь Любе. Сегодня — это плакать за замороженными активами и не иметь возможности уехать в Европу.

Быть орком до войны — это требовать, чтобы к тебе относились как к США. Сегодня — это канючить боеприпасы в Иране и Северной Корее.

Быть орком до войны — это орать "не смешите мои Искандеры". Сегодня — это целый месяц накапливать ракеты, чтобы из 18 ракет 3 попали.

Читайте также: Западу выгоднее закончить войну здесь и сейчас

Быть орком до войны – это пиарить свои танки Армата и "дедов-героев". Сегодня — это поставлять на фронт Т-55 и давать героев насильникам и педофилам.

Быть орком до войны – это иметь силу и влияние. Сегодня – это быть опущенным и обос*анным на весь мир.

"Такую страну прос*али!".

Источник

Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист