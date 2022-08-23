"Быть мясом я не хочу": оккупанты массово отказываются идти в наступление, - перехват разведки
ГУР перехватило разговор российского захватчика с майором, в котором говорится об отказе целого подразделения наступать
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Российский оккупант звонит по телефону майору относительно заявления на отказ и увольнение. Командир подчеркивает, что пока никого не уволили: "Придет телеграмма там уволит, но я не знаю, будто никого, ничего не увольняли".
Рашист рассказывает, что его подразделение написало рапорты на увольнение.
И нас вчера просто переобувь все, в воздухе наше командование и там 17-й полк отказывается. Нам говорят, вы в 04:30 уезжаете. А у нас ничего не готово – ни плана, как, куда, кто будет на какой позиции – вообще ничего нет.
Все наше командование, командир роты, комбат, все отказ написали. Я вместе с ними написал вчера. Ну, нах*й мне это нужно, товарищ майор? Никта не готова быть мясом я не хочу», – рассказывает российский оккупант.
Кроме того, армия РФ терпит потери на фронте.
Если не уволят, я 15 числа снова напишу рапорт. 15 октября, еще два месяца посидеть и нах*й отсюда. Вот что с нами был в этой точке. сразу же. Буквально месяца два назад. А у него жена и ребенок тоже", – добавил захватчик.
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