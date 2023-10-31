Быть антисемитом безопаснее...
Почему в современном мире так много антисемитов и так мало настоящих борцов с терроризмом и авторитаризмом?
Потому что быть антисемитом безопаснее.
Израильтяне в целом не станут взрывать ваши дома, расстреливать ваши редакции и отрезать вам головы в прямом эфире (были лишь редкие исключения из этого правила, и то без излишней демонстративности). А террористы или авторитарные власти — запросто, показательно и массово. Потому критиковать бесчеловечные режимы страшно.
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А антисемитизм легко спрятать за современными левацкими лозунгами, и за это ничего не будет (евреи-социалисты конца XIX в. переворачиваются в гробах). Правда, недавно американские хедж-фонды показали, как с этим бороться, но до полной победы над идиотами в кампусах еще далеко, а в Европе и подавно.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
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