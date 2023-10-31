Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Быть антисемитом безопаснее...
OPINION

Быть антисемитом безопаснее...

Сергей Громенко
31 октября, 2023 вторник
16:04
Мнение

Почему в современном мире так много антисемитов и так мало настоящих борцов с терроризмом и авторитаризмом?

Потому что быть антисемитом безопаснее.

Израильтяне в целом не станут взрывать ваши дома, расстреливать ваши редакции и отрезать вам головы в прямом эфире (были лишь редкие исключения из этого правила, и то без излишней демонстративности). А террористы или авторитарные власти — запросто, показательно и массово. Потому критиковать бесчеловечные режимы страшно.

Читайте также: Определенность против неопределенности. Что играет на руку диктатурам

А антисемитизм легко спрятать за современными левацкими лозунгами, и за это ничего не будет (евреи-социалисты конца XIX в. переворачиваются в гробах). Правда, недавно американские хедж-фонды показали, как с этим бороться, но до полной победы над идиотами в кампусах еще далеко, а в Европе и подавно.

Источник

Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Израиль
Палестина
терроризм
Война в Израиле
Хамас
Читайте также:
Дагестан. Ізраїль
30 октября, 2023 понедельник
В российской Махачкале толпа ворвалась в аэропорт и ищет пассажиров рейса из Тель-Авива
Ярослав Грицак
29 октября, 2023 воскресенье
Мусульманский мир будет антиамериканским и по определению антиукраинским, - историк Грицак
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.44
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 октября
11:43
Обесточены 300 тысяч потребителей в 14 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 28 октября
2023, понедельник
30 октября
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Кадыров стал главным мусульманином России с тяжелым оружием
16:02
OPINION
Кто такой Остапчук и его партнер из YBC Арчаков?
14:18
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:06
OPINION
Учить русский язык в Украине не обязательно – им без науки владеют все
11:42
Обновлено
В российской Махачкале толпа ворвалась в аэропорт и ищет пассажиров рейса из Тель-Авива
10:02
OPINION
О смерти Путина и его двойниках. Прикладная конспирология
08:26
Инфографика
Самолет, 15 танков и 860 военных: потери РФ за время войны в Украине
08:00
OPINION
Сергей Руденко
Герой Бойко, заслуженная Лобода, подполковник Арестович...
07:54
После еврейского погрома в Дагестане Путину сложно будет делать вид, что РФ религиозно толерантна, - ISW
07:18
В рядах оккупантов участились конфликты тувинцев с этническими русскими, бывают погибшие, - Центр нацсопротивления
00:33
США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования морской пехоты, - CNN
00:23
Россияне поздно вечером несколько раз атаковали Херсон: есть раненые
00:11
МИД Израиля вызвало посла РФ после недавнего визита ХАМАС в Москву
2023, воскресенье
29 октября
23:47
Обновлено
Россияне запустили ударные БПЛА: в Черкасской и Хмельницкой областях работала ПВО
23:31
Украинские военные тестируют новый дрон-разминировщик ST1
23:01
В Индии столкнулись 2 поезда: 8 погибших, 32 пострадавших
22:53
Эксклюзив
Ярослав Грицак
Мусульманский мир будет антиамериканским и по определению антиукраинским, - историк Грицак
22:40
"Израиль имеет полное право защищать своих граждан": Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе
22:00
Эксклюзив
Израиль не может ввести в сектор Газы много войск, поскольку это приведет к неоправданно большим потерям, - израильский журналист Ауслендер
21:58
ЧВК Вагнера заявила, что переходит в подчинение Росгвардии
21:33
Армия РФ атаковала Херсон из артиллерии, пострадали 2 человека
21:08
Оккупанты из артиллерии ударили по селу Островское на Донетчине: погиб местный
20:45
"Этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины": Зеленский анонсировал новые встречи
20:30
"Германия, у нас проблема!" Редакция газеты Bild обнародовала манифест против исламского фундаментализма, состоящий из 50 пунктов
20:21
Джейк Салливан
Конфликт между Израилем и ХАМАСом может распространиться на другую часть региона, - Салливан
20:13
Эксклюзив
Ущерб на миллионы тонн: Директор Центра транспортных стратегий Вовк прокомментировал ситуацию с перевозкой товаров временным морским коридором
20:03
OPINION
Жить в войне
19:29
Обновлено
В Волновахе оккупант расстрелял семью из 9 человек
19:17
Израиль возобновил работу второго из трех водоводов в сектор Газы
19:13
За сутки на фронте произошло 40 боестолкновений, враг 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино, - Генштаб
19:07
Интервью
Если Израиль падет, то падут и арабские демократии, – израильский политолог Заев Ханин
19:06
Инфографика
Истребитель МиГ-29: все о самолете "Призраков Киева", характеристиках и влиянии на российско-украинскую войну
18:57
В Индии бывший Свидетель Иеговы взорвал самодельную бомбу: 2 человека погибли, десятки ранены
18:54
Эксклюзив
Как и у Бахмута, миссией Авдеевки может быть уничтожение большого количества врага, – ветеран Гетьман
18:40
В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, это могла быть спецоперация СБУ
18:38
"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:2. 29 октября 2023 года
"Ворскла" сыграла в ничью с "Металлистом 1925", а "Минай" с "Вересом". Расписание и результаты 12-го тура УПЛ
18:27
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 45 человек
18:18
Интервью
Для Украины важно, чтобы США не проиграли в Израиле, а Байден выполнил обещание, - Пионтковский
18:06
OPINION
Эффективность украинской дипломатии на венгерском и словацком треках вызывает сомнения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV