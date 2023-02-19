Об этом заявила в эфире Еспресо депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд.

"Я была очень разочарована, когда Украина попросила статус кандидата и получила его только через три месяца. Вы должны получить его сразу - в марте, когда вы заявили о подаче заявки. Три месяца мы говорили о статусе, который юридически ничего не означает - это просто сильный политический сигнал", - отметила она.

Депутат сказала, что не видит сегодня в ЕС готовности к расширению - это касается не только Украины.

"Я чувствую, что есть люди, которые считают предыдущее расширение на 9 стран ошибкой. Я боюсь, что скорого вступления Украины в ЕС не будет, но переговоры начнутся. Очень многое будет зависеть от вас, от того, как мы сможем вам помочь опытом и убедить коллег-скептиков. Украине нужно будет принять все законы ЕС, войти в общий рынок. Это не происходит за месяц-другой. Это займет больше времени - к этому нужно готовиться, это нужно начинать делать", - подчеркнула Кальюранд.

Она считает, что у Украины сейчас есть окно возможностей.

"Если бы не было войны – мы бы не говорили о членстве, это тоже факт. Это окно возможностей открыто и им нужно воспользоваться. У вас много друзей и тех, кто вас поддерживает не только на словах, но и действиями и помогут ускорить этот процесс. Украинцам я бы хотела сказать - вы будете в ЕС, когда этот день настанет - я не знаю, будьте терпеливы. Это займет время, потому что нужно сделать реформы во всем государстве. Должно быть терпение и с помощью тех, кто вас поддерживает, вы дойдете до цели. Украинский народ очень четко заявил, где и каким они хотят видеть свое будущее", - подытожила евродепутат.