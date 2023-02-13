"Быстро усваивают знания": Дуда посетил украинских воинов, овладевающих танками Leopard в Польше
Президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак на одном из польских полигонов посетили украинских защитников, овладевающих танками Leopard 2, и обучающих их инструкторов
Об этом сообщили на сайте президента Польши.
Украинские военные вместе с польскими, канадскими и норвежскими инструкторами овладевают танками Leopard 2 на танковом полигоне в Свентошуве на юго-западе Польши. Во время встречи с ними Дуде представили учебную базу, отдельные элементы учебного процесса бронетанковых войск и процесс подготовки украинских танкистов.
"Как быстро украинские воины усваивают знания, как управлять такими гораздо более современными средствами, как танки "Леопард", - сказал Дуда.
Он добавил, что украинские воины также учатся пользоваться и другой польской техникой. Речь идет в частности о зенитных установках Piorun и гаубице Krab.
"Наши соседи также защищают нас от российского врага, поэтому мы им помогаем, оставляя современное оборудование и учась им пользоваться", - подчеркнул президент Польши.
Дуда отметил, что Польша осуществляет союзническую деятельность не только посредством обеспечения украинцев оружием и гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что обучение украинских военных поможет им лучше защищать Украину на западной технике.
- 26 января министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2. Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинским экипажам.
- Уже в субботу, 4 февраля, власти Канады отправили Украине первый танк Leopard 2.
- 6 февраля в Польшу был доставлен первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи.
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