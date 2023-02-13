Об этом сообщили на сайте президента Польши.

Украинские военные вместе с польскими, канадскими и норвежскими инструкторами овладевают танками Leopard 2 на танковом полигоне в Свентошуве на юго-западе Польши. Во время встречи с ними Дуде представили учебную базу, отдельные элементы учебного процесса бронетанковых войск и процесс подготовки украинских танкистов.

"Как быстро украинские воины усваивают знания, как управлять такими гораздо более современными средствами, как танки "Леопард", - сказал Дуда.

Он добавил, что украинские воины также учатся пользоваться и другой польской техникой. Речь идет в частности о зенитных установках Piorun и гаубице Krab.

"Наши соседи также защищают нас от российского врага, поэтому мы им помогаем, оставляя современное оборудование и учась им пользоваться", - подчеркнул президент Польши.

Дуда отметил, что Польша осуществляет союзническую деятельность не только посредством обеспечения украинцев оружием и гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что обучение украинских военных поможет им лучше защищать Украину на западной технике.