"Быстро переобулась". Под давлением возмущенных украинцев в Европе начали отменять концерты Ани Лорак
В Германии и Чехии планируют митинги против тура певицы Ани Лорак, которая недавно гастролировала в России и ни словом не осудила агрессию Путина в Украине
Об организации масштабного тура сообщили гастрольные агенства ранее
Ани Лорак они подавали как "украинку, покорившую мир"
Украинцы, живущие в Германии, и вынужденные беженцы из Украины возмущены такой позицией артистки. Их поддержали и местные активисты, устраивающие протестные акции из-за российской агрессии.
Они прямо указывают на то, что Лорак "быстро переобулась" после того, как ее концерты в России стали собирать гораздо меньше средств. Известно, что живущая и выступающая в РФ Лорак часто появлялась на телевидении страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Звезда еще не осудила российское вторжение и убийства мирных людей в родной стране.
Митинг состоится 17 сентября в Гамбурге. Несмотря на недовольство туром певицы, активисты планируют показать немецким гражданам разрушения и жестокие убийства, причиненные Россией украинскому государству, остановить действующих под масками агентов влияния Москвы, в том числе и на культурном фронте.
Акция протеста также станет ответом на прошедшие недавно пророссийские и антиукраинские митинги в Европе.
Людей также возмущает то, что в Гамбург намерен приехать певица Ани Лорак, которая при этом называет себя самой титулованной певицей Украины, хотя с начала полномасштабной войны РФ против Украины оставалась на российской территории, выступала в стране-агрессорке и не осудила военные преступления россиян.
Единственной ее реакцией только на шестой день войны и после критики в свой адрес со стороны звезд украинского шоубизнеса был призыв остановить войну, но в нем артистка обошла память о том, кто ее начал, чьи войска ворвались в Украину и кто стреляет ракетами по мирным украинским городам. .
А теперь после поражений в Украине Лорак стала инструментом давления российского режима на европейских лидеров, чтобы склонить настроения европейской общественности к соглашению с Москвой.
Учитывая возмущение украинского общества, пражские организаторы тура Forum Karlin ответили в Инстаграм, что концерт украинской певицы отменили и афиш уже нет. Выступление Ани Лорак в списке событий в сентябре — октябре на их официальном вебсайте также не запланировано.
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