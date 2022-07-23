Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Храбрость ВСУ и меткие удары HIMARS, наличие нового автопарка, новые трейлеры, быстро перевозящие танки, перебрасывают тяжелую технику с одного направления на другое - остановили нашествие врага, уже нет лобовой атаки противника на Донецком направлении", - подчеркнул Довбня.

Депутат Дружковского городского совета добавил, что в Донецкой области собирается урожай.

"Когда видишь комбайн, собирающий урожай - это маленькая победа на Донбассе", - подчеркнул Довбня.

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