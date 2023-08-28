"Быстро и в один момент, как и началось": в ОП спрогнозировали, как закончится война в Украине

Об этом он написал в Twitter.

"Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось", - высказался Подоляк.

Он добавил, что вся внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - подчеркнул глава советника ОП.

По его мнению, убийство предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – это "выигрыш времени".

"Но часы уже ведут обратный отсчет", - заметил Подоляк.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин.

Есть несколько версий об авиакатастрофе:

самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса С-300;

сбили с ПВО;

взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали , что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены , что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Специалисты в рамках расследования крушения самолета в Тверской области РФ 27 августа завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз. Исследование, в частности, подтвердило гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте по ссылке .