Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Быстро и в один момент, как и началось": в ОП спрогнозировали, как закончится война в Украине

"Быстро и в один момент, как и началось": в ОП спрогнозировали, как закончится война в Украине

28 августа, 2023 понедельник
13:38
Война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что война в Украине закончится также "быстро и в один момент", как и началась. По его словам, вряд ли придется отвоевывать каждый километр кровью

Об этом он написал в Twitter.

"Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось", - высказался Подоляк.

Он добавил, что вся внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - подчеркнул глава советника ОП.

По его мнению, убийство предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – это "выигрыш времени".

"Но часы уже ведут обратный отсчет", - заметил Подоляк.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин.

Есть несколько версий об авиакатастрофе:

  • самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса С-300;
  • сбили с ПВО;
  • взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали , что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены , что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Специалисты в рамках расследования крушения самолета в Тверской области РФ 27 августа завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз. Исследование, в частности, подтвердило гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте по ссылке .

Общество
Украина
Россия
Евгений Пригожин
Читайте также:
Донецьк, пожежа, нафтобаза
27 августа, 2023 воскресенье
На севере Донецка слышны звуки артиллерии, - росСМИ
Марк Фейгін
26 августа, 2023 суббота
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
ПВК "Вагнер"
26 августа, 2023 суббота
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.68
    Покупка 37.68
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.89
    Продажа 42.04
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
28 августа
14:29
Вступил в оккупационное "МВД" и проводил репрессии против местных: жителю Купянска инкриминируют коллаборационизм
14:20
Новости компаний
Поддержка ветеранов и ветеранок на предприятиях: опыт компании Ferrexpo
14:18
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерло уже 11 человек
14:15
Оккупанты запускают в работу "военкоматы" на юге Украины. Постановка на "учет" станет обязательной
14:00
OPINION
Если человек употребляет слово "но" о войне и украинцах - перед вами манипулятор
13:54
Нафтогаз
В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ в новом отопительном сезоне
13:48
В ГУР рассказали детали операций на оккупированной части Запорожской области в День Независимости и День флага
13:31
Россияне разворовали средства на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, – ЦНС
13:18
Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме: в Раде дали ответ о вероятном усилении призыва
13:18
Следствие рассматривает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области
13:03
Обновлено
Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: двое погибших, ранены
12:46
Украина подтвердила участие в Евровидении-2024. В нацотборе будут изменения
12:32
В Виннице задержали более 10 чиновников ВЛК и врачей, которые помогали военнообязанным скрыться за границу
12:24
Убил охранника супермаркета в Буче в 2022-м: солдату 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ объявили подозрение
12:08
OPINION
"Хорошие русские" стремятся избавиться от любого гражданства
12:01
Обновлено
Минобороны РФ заявило об атаке дронов и работе ПВО в Крыму
11:58
Российская армия обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина
11:52
ЗАЭС
Зафиксировано незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, – Энергоатом
11:43
Украинский документальный фильм о войне "Мы не погаснем" получил награду на международном фестивале MakeDox
11:39
Главный критерий – возраст: "Медуза" назвала кандидатов, которых Кремль хочет видеть "конкурентами" Путина на предстоящих выборах
11:27
Пропагандист Соловьев считает, что страны НАТО "были заинтересованы, чтобы не было" Пригожина
11:15
"Хочу знать, какому богу поклоняется": тренер Дюбуа заявил, что нет никакой разницы между Усиком и мошенником с наркотиками
11:12
Корректировала удары "шахедов" и "градов" по гражданским объектам: жительницу Херсона подозревают в государственной измене
11:07
В Киеве проведут бесплатные экскурсии, посвященные Независимости Украины
10:56
РФ, вероятно, отменила военные учения "Запад-23" из-за нехватки бойцов и техники, - британская разведка
10:54
Соглашения на боеприпасы, ракеты и гаубицы: польская фирма Alfa по разным контрактам задолжала Минобороны поставок более чем на 3,5 млрд грн, - УП
10:39
Обзор
Планы Путина относительно Вагнера, угроза роста симпатий РФ в Европе из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Акценты мировых СМИ 28 августа
10:17
Россияне удерживают в Черном море 6 кораблей, среди них ракетоноситель
10:15
Курс валют на 28 августа: стоимость доллара, евро, злотого
10:09
OPINION
Что такое мобилизованная нация?
10:02
За сутки оккупанты атаковали 10 областей Украины: 4 погибших, 10 раненых
09:54
Япония приостановила запуск ракеты H-IIA для полета на Луну: в чем причина
09:50
В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
09:48
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного
09:28
Обновлено
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
09:27
"В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы
09:17
Укрпочта открыла предзаказ выпуска марки ко Дню памяти защитников Украины
09:00
Успение Пресвятой Богородицы: традиции и запреты
08:41
Воздушные силы уничтожили 2 "калибра" и 2 авиаракета Х-59
08:33
луна
Жители Земли смогут увидеть второй за август супермесяц
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV