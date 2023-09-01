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"Было внешнее вмешательство": военный аналитик о возможной причине столкновения учебно-боевых самолетов в Житомирской области

1 сентября, 2023 пятница
23:41
Война с Россией

Алексей Гетьман, военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, считает, что столкновение учебных самолетов с опытными пилотами – маловероятно

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

Майор запаса НГУ дал комментарий о гибели трех пилотов в результате катастрофы, произошедшей 25 августа в небе над Житомирщиной.

"Два самолета, три опытных пилота, умеющих летать. Это были не боевые самолеты, а учебные, которые не столь скоростные и достаточно маневровые. Вы можете себе представить, чтобы в чистом поле столкнулись две машины? Да, это трудно представить. А самолетами столкнуться еще труднее, потому что у них есть еще одна степень свободы - вверх и вниз, кроме влево или вправо. Мне кажется, что здесь было какое-то внешнее вмешательство, потому что маловероятно, чтобы такие опытные люди столкнулись в полете", - отметил военный аналитик.

Алексей Гетьман отметил, что визуально пилоты друг друга видели за несколько минут или много секунд до момента столкновения. Соответственно, у них были все возможности совершить какие-то маневры, чтобы избежать катастрофы.

"ДБР расследует, что случилось. Также еще исследуют "черные ящики". Я склоняюсь к мнению, что такие пилоты не могли просто так столкнуться, что это было внешнее вмешательство. Какое именно? Трудно сказать. Но мне кажется и это моя субъективная точка зрения, что это было внешнее вмешательство", - подытожил Гетьман.

Авиакатастрофа на Житомирщине и гибель трех украинских пилотов

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания. Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал , что погибший в авиакатастрофе пилот Андрей Пильщиков грезил самолетами F-16 в украинском небе. Он указал. что год назад в США погибший пилот встречался с американскими чиновниками, рассказывал о срочных нуждах украинских Воздушных сил, коммуникировал с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16.

Впоследствии бригада тактической авиации Василькова сообщила , что в результате авиакатастрофы на Житомирщине погибли еще два боевых пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 августа подчеркнул , что Украина никогда не забудет каждого, кто защищал украинское свободное небо.

Как информировала пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Государственном бюро расследований подчеркнули , что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии. В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Вечером 26 августа собратья погибших на Житомирщине пилотов провели церемонию прощания. Американские летчики сжигают пианино в память о погибших пилотах, эта традиция существует со времен Второй мировой войны.

27 августа Воздушные силы ВСУ заявили , что сроки расследования дела о столкновении учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области, в котором погибли три украинских пилота, пока неизвестны - оно может длиться до полугода.

Позже стало известно, что Государственное бюро расследований изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области 25 августа, в которой погибли три украинских пилота.



 

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