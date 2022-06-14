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Было – стало: известный волонтер показал, как готовят машины для фронта

14 июня, 2022 вторник
17:20
Новости

Известный волонтер Юрий Бирюков показал, как готовят новые автомобили для передачи на фронт

Соответствующие фото он выложил на своей странице в Facebook.

Как известно, ОО "Дело Громад" совместно с Фондом Порошенко приобрели, подготовили и передали десятки пикапов для противотанковых подразделений Десантно-штурмовых войск.

Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную волонтерами "Дела Громад", напоминает Бирюков.

"Было – стало", – показал Бирюков два пикапа. Один из них – до преобразований, другой после.

"Давайте будем объективными, можно было купить пикапы и быстро передать их на фронт в том виде, в каком они прибыли. Серый, белый, оранжевый. Но во-первых мы передаем авто реально на фронт. А во-вторых, у нас просят генераторы, бензопилы, колеса, лопаты. Так почему бы не объединить?", – отмечает Бирюков.

"Берем авто, добавляем 66 270 грн. Поклейка и покраска, набор шанцевого инструмента, генератор для каждой машины, тент на каждый кузов, камуфляжная сетка… по крайней мере, получаем их бесплатно, потому что наше счастье – в наших волонтерах. И переобуть в "грязевую" резину" потому что хоть и полный привод, но на грязи… Получаем счета на полтора миллиона гривен за два десятка авто. Поставщики грустно вздыхают, но делают работу без оплаты, надеясь на чудо. На вас, на нас, на всех", – объясняет волонтер.

"Этот вопрос эффективности волонтерских расходов, ВАШИХ денег. А у нас вопрос эффективности возведен в культ. Могло ли быть дешевле? Точно. Разве можно было без? Точно. Можно даже купить б/у. Только тогда возникает вопрос технического обслуживания и доукомплектования, ремонта и, что существенно, официальной заправки горючим", – пишет Бирюков.

"Что мы имеем в конце концов по себестоимости? Мы получаем новый дизельный пикап, приобретенный и оборудованный за 12 000 евро. Я не ошибся: волонтерские деньги на эту машину, в этом комплекте, покраске и оборудовании с этой резиной и генератором – 12000 евро, ну 11 858, если до копейки", – пишет Бирюков.

"Мы достигли этой эффективности на этих автомобилях двумя способами: сначала мы нашли лучшее предложение по цене, а потом Фонд Порошенко оплатил половину счетов. Это наша рабочая кухня, да. Но когда вы переводите нам гривню – мы условно можем купить на две. И других таких примеров волонтерского сотрудничества я не помню. Фактически удвоив ваше пожертвование – мы удвоим эффективность каждого вашего желания помочь армии", – отчитывается волонтер.

"И в результате мы получаем вот такие авто. Которые в субботу-воскресенье уже уедут на фронт", – сообщает Юрий Бирюков.

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