"Было ощущение, будто разговариваю сам с собой": Залужный о переговорах с Милли после вторжения РФ

Об этом пишет Washington Wost.

Отмечается, что вскоре после вторжения РФ в Украину Залужный связался с генералом Милли и отметил необходимость военной помощи Украине.

По словам украинского генерала, на исходе разговора у него было ощущение, что он "разговаривает сам с собой". Залужный полностью прекратил общение с Милли на неделю.

"Честно говоря, по своей молодости и глупости, я признаю, что это была моя ошибка. Это была настоящая катастрофа", - рассказал главнокомандующий ВСУ в интервью WР.

СМИ пишет, что с этого начались "решающие и сложные отношения" между двумя военными командирами, которые в конце концов лично сблизились. Залужный, занимавший высший военный пост в Украине менее года на момент нападения России, сказал, что полагается на Милли относительно стратегии и помощи в обеспечении оружием Украины.

Но отношения, как и большие связи между Вашингтоном и Киевом во время войны, оставались напряженными. В то время как официальные лица США обещали продолжать поставлять оружие и разведывательные данные, чтобы держать Россию в страхе, они иногда возмущались требованиями Украины относительно больших более быстрых поставок. И хотя украинцы были благодарны за американскую помощь, они раздражались от просьб ограничить удары по российской территории", - пишет автор статьи.

В течение 19 месяцев Залужный и Милли часами обсуждали развитие событий на поле боя в регулярных телефонных разговорах.

Отставка Милли 30 сентября ознаменовала конец рабочих отношений, которые Залужный назвал "критически важными для успехов Украины на поле боя". Также отмечается, что регулярные подкалывания Милли на счет возраста Залужного стали их внутренней шуткой, признаком комфорта, который украинский генерал начал ощущать рядом с Милли.

"Даже не представляю, если бы это был кто-то другой. Мы дружим. Это трудно представить. Он старший человек, но он крут. То, что кто-то немного злится, это абсолютно нормально", - сказал украинский генерал.

Также он рассказал, что в одном разговоре незадолго до вторжения РФ Милли перешел от профессионального к личному. Он спросил Залужного, где будет его семья, пока тот будет командовать украинскими силами.