"Было бы понятно, если б они стирали с земли Западную Украину", - "слуга" Богуцкая о ракетных ударах РФ по Югу и Востоку

По ее мнению, в данном случае страна-агрессор уничтожает тех, кого пропагандисты называли "однонарод", "наши русские", "русскоязычное население". Об этом Богуцкая заявила 9 октября 2022 года у себя на фейсбуке.

"Запорожье. Херсон. Николаев. Мариуполь. Харьков. Россиянам методично вбивали в головы двухсотыми гвоздями пропагандистские штампы о том, что весь восток и юг Украины - "наши", русские, родные, страдающие от украинцев. И теперь, взрывая дома "наших русских" вместе с мирными "русскоязычными" эти агитпропные остолопы как ни в чем не бывало, рассказывают, что таким образом Россия проводит денацификацию... Уму не постижимо", - отмечает она.

"Это за пределами здорового понимания", - добавляет Богуцкая.

При этом депутат призывает жителей Крыма выезжать с полуострова.

"Нужно уезжать сейчас, пока есть возможность", - говорит Елизавета Богуцкая.

"Думаю, что Россия сама будет уничтожать Крым. Не пожалеет никого. Ни украинских патриотов, ни российских. Ни Бахчисарай, ни Севастополь", - утверждает представительница СН.

Вместе с тем, вероятное уничтожение россиянами Западной Украины она считает "понятным".

"Ужасная мысль, конечно, но было бы понятно, если б они стирали с земли Западную Украину. Типа, боролись бы с "бендеровщиной". Но убивать массово и уничтожать именно Юго-Восток, который у них там считался "Малороссией" - запредельно", - пишет на своей странице Богуцкая.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября 2022 года россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по жилому сектору города Запорожья .

Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.

Частично разрушен девятиэтажный дом. Также разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.

Пока известно о 12 погибших. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется. Под завалами могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек.

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