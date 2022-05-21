Было бы некорректно исключать РФ из всех площадок международного диалога, – глава МИД Австрии

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает РБК-Украина .

По его словам, страны должны иметь возможность диалога, поэтому исключение из международных платформ представляет угрозу для работы дипломатии.

"Было бы некорректно исключать Москву из всех площадок международного диалога... Австрия всегда была страной, умеющей разговаривать со всеми. Вена является резиденцией ООН, резиденцией ОБСЕ, которая является платформой для контактов с россиянами и белорусами. Наши ожидания были низкими, но если есть возможность лицом к лицу с лидером поговорить о военных преступлениях, нарушениях международного права, то стоит попробовать", - сказал Шалленберг.