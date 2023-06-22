Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам и Эспрессо.

"Украина может получить предложение, которое, я верю, будет принято всем Альянсом, что Комитет "Украина-НАТО" будет трансформирован в Совет "Украина-НАТО". Это фактически уже решенный вопрос. Совет будет гораздо более сильной структурой с точки зрения способности Украины мобилизовать НАТО в такой ситуации, когда это потребуется. Например, Украина может настаивать на ее созыве в любое время, если она считает, что возникнет угрожающая ситуация. Это большая привилегия", - отметил президент Польши.

Он подчеркнул, что благодаря этому позиция Украины в отношениях с НАТО как государства-партнера станет гораздо сильнее.

"Но конечно было бы гораздо лучше с моей точки зрения, как президента Польши, желающего Украине всего наилучшего, если бы НАТО формально пригласило Украину к членству. То есть если бы Украина в результате решения ближайшего саммита уже начала бы это, так сказать, завершающий этап вступления Это было бы таким "маяком", который показывает путь в НАТО", - добавил Анджей Дуда.