Было бы честно, если бы Венгрия вышла из ЕС и НАТО, - политик Джердж

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава общественной лиги "Украина - НАТО" и политик Сергей Джердж.

"Было бы честно со стороны Венгрии выйти из ЕС и НАТО. Проводить независимую внешнюю политику, согласовывать ее с Москвой и жить счастливо. Они проводят политику подлую в какой-то степени - они пользуются всеми благами, которые дает ЕС, финансирующий венгерскую экономику, выделяет значительные средства на ее поддержку: они пользуются благами НАТО – это безопасность, защита границ, пользуясь всем этим, они проводят какую-то странную политику, не соразмерную политике других стран, в целом ЕС и НАТО. в поддержку их политики", - считает политик.