Было 8 ракет. Буквально доля секунды - и детей успели вытащить из кухни, они кушали, – две сестры из Чернигова рассказали, как пережили оккупацию и обстрелы

Об этом в Telegram сообщил Петр Порошенко.



"Мы живем за этим домом. Было восемь ракет. Я не знаю как, буквально доля секунды - и детей успели вытащить из кухни, они кушали. Я со второго этажа. Пошла волна, меня сбило, и я летела со второго этажа животом до лестницы . Дети в шоке, все испугались. Связи не было. Мы волновались за сестру, племянника и отца. А она за нас волновалась. Потому что я с мамой и детьми. А младшая сестра – с отцом и детьми", – рассказывает черниговчанка .



Женщина отмечает, что в подвале очень холодно с детьми.



"Мы прятались в подвалах. Но когда маленькие дети, очень холодно и очень сыро. У нас здесь с сестрой есть общая подруга с детьми. Мы не знаем, жива она или нет. У меня гражданского мужа убили 3-го числа. Я впервые сегодня вижу город, вижу свой район, в котором я выросла. Мне больно, потому что здесь жили мои подруги, и я не знаю, живы они или нет. Я радуюсь, что хотя бы жива моя семья", – говорит черниговчанка.



Женщины поблагодарили ВСУ, терроборону за спасение, а волонтеров – за помощь.



"Дай Бог сил нашим ребятам, которые нас защищают. И мы спим наконец спокойно в квартирах, а не в подвалах. За то, что есть гуманитарная помощь. За то, что освободили мою сестру, я смогла ее обнять и своих племянников".



Петр Порошенко, привезший в город лекарства, продукты питания и генераторы для больницы, отметил: то, что пережили жители Чернигова, трудно воспринимать без слез.



"То, что пережили жители Чернигова, трудно воспринимать без слез. Больше месяца в окружении. Без света, тепла и продуктов питания. Вчера услышал от черниговчан истории. Ужасные истории. Война заставила их прятаться в сырых подвалах с маленькими детьми. Не зная, живы их родственники или нет. И таких историй много. Как бы трудно ни было, Чернигов выстоял. Выстояли и его жители. Наш дух не сломить. Украину – не покорить. Свет обязательно победит тьму. А Украина победит мордор", – убежден Порошенко.





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