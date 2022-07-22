"Было 107, осталось 10": разведка перехватила рассказ рашиста о потерях в его подразделении
Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он жаловался на большие потери в его подразделении
Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Нас из роты десять человек осталось. Было сто семь, осталось десять", - сказал оккупант.
Захватчик также сообщил собеседнице о том, как с товарищами уничтожил башни мобильной связи, чтобы местные жители не сообщали ВСУ о перемещении техники.
Кроме того, оккупант рассказал о том, какой ценой его подразделению далась попытка наступления.
"Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов пали. Все двухсотые. Мы вытаскивали - полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох… (много, - ред.), танков роаз … (уничтоженных, – ред.) дох… (много, – ред.), всего дох… (много, – ред.). Я тебе серьезно говорю", - пожаловался оккупант.
- 22 июля разведка обнародовала разговор, в котором оккупант рассказал жене об угрозах командования отправлять в концлагерь террористических "ЛДНР" всех, кто отказывается от дальнейшего участия в путинской "спецоперации".
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