Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"По данным Института массовой информации, в течение четырнадцати месяцев с начала вторжения РФ совершила более 500 преступлений против журналистов и медиа в Украине. За год и два месяца полномасштабной войны российские захватчики убили более пятидесяти украинских и иностранных журналистов, из них девять напрямую при осуществлении редакционных заданий в зонах боевых действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что редакции на временно оккупированных территориях лишились своих зданий и получали многочисленные угрозы, из-за чего были вынуждены прекратить деятельность.

Также у Кулебы заявили о катастрофической ситуации со свободой слова во временно оккупированном Крыму.

"Россия сознательно изолирует оккупированные территории от украинского информационного пространства, запуская трансляцию своих пропагандистских каналов, которые дискредитируют Украинское государство и Силы обороны", - сообщили в МИД.

В ведомстве призвали международное сообщество усилить давление на Россию из-за убийств, пыток и преследования журналистов, подавления развития свободной и безопасной среды для работы медиа на временно оккупированных украинских территориях.

"СМИ государства-агрессора должны быть лишены права распространять фейки о войне, развязанной РФ, не иметь возможности скрывать последствия атак по украинской территории, оправдывать гибель гражданского населения и сознательное разрушение инфраструктуры и культурных объектов Украины", - резюмировали в МИД.