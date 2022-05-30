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Были сложные переговоры, но ЕС может согласовать шестой пакет санкций против РФ уже сегодня, - Ермак

30 мая, 2022 понедельник
14:47
война с Россией

Европейский Союз может согласовать шестой пакет санкций против России уже сегодня

Об этом на своем телеграм-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Несмотря на то, что переговоры были сложными, Ермак все же надеется на положительное решение.

"Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, были сложные переговоры, но решение необходимо принимать включительно с эмбарго на российскую нефть", - написал глава ОП.

Он добавил, что для ЕС важно продемонстрировать сильную позицию, поскольку главная цель России – расколоть единство и использовать это как слабость Евросоюза, а этого нельзя допускать.

  • Напомним, ЕС убрал из проекта шестого пакета санкций запрет на российскую трубопроводную нефть, - Reuters

  • 29 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС новый план постепенного отказа от поставок российской нефти.

  • Правительства Европейского Союза 29 мая не смогли договориться относительно эмбарго на российскую нефть.

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