"Были мысли, что что-то пойдет не так": обнародовано видео наибольшего обмена пленными с начала полномасштабного вторжения РФ
Пленные украинцы, которые сегодня вернулись домой в рамках обмена, поделились своими мыслями
Видео самого масштабного обмена пленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовало на своей facebook-странице Главное управление разведки Минобороны Украины
"Хотел бы передать близким, что скоро вернусь к ним. Эмоции переполняют. Это не первая попытка вернуться, и все время что-то не удавалось, и были мысли, что что-то пойдет не так, и мы вернемся в плен", – отметил один из тех, кому удалось вернуться домой благодаря этому обмену.
Еще один мужчина убежден, что Украина победит в войне, но власти также нужно прилагать для этого большие усилия.
"Хочу попросить нашу власть приложить все усилия, чтобы вернуть всех тех, кто сейчас находится в плену. Благодаря этим людям, которые мотивированы и обучены и умеют делать свою работу в совершенстве, мы сможем победить в этой войне", - отметил он.
29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 защитники Азовстали.
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