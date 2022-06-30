Видео самого масштабного обмена пленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовало на своей facebook-странице Главное управление разведки Минобороны Украины

"Хотел бы передать близким, что скоро вернусь к ним. Эмоции переполняют. Это не первая попытка вернуться, и все время что-то не удавалось, и были мысли, что что-то пойдет не так, и мы вернемся в плен", – отметил один из тех, кому удалось вернуться домой благодаря этому обмену.

Еще один мужчина убежден, что Украина победит в войне, но власти также нужно прилагать для этого большие усилия.

"Хочу попросить нашу власть приложить все усилия, чтобы вернуть всех тех, кто сейчас находится в плену. Благодаря этим людям, которые мотивированы и обучены и умеют делать свою работу в совершенстве, мы сможем победить в этой войне", - отметил он.

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 защитники Азовстали.

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