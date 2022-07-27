Об этом рассказала в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Эспрессо.



Она отметила, что украинские силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути. Они для неприятеля имеют критическое значение. Это не позволяет ему маневрировать, подтягивать силы и боеприпасы.

Гуменюк отметила, что украинская армия не разрушает инфраструктуру нашей страны, но разрушает планы врага: "мы ценим все, что у нас есть. Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника".



На вопрос ведущего, были ли все-таки удары, она заметила: "Да, удары были, но они были филигранны".

Читайте также: Когда ВСУ разрушат Антоновский мост - враг попадет в капкан, - полковник Костенко

Оккупанты также подтвердили повреждение Антоновского моста в результате удара ВСУ в ночь на 27 июля.



Заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии ТАСС заявил: "По мосту есть попадание, мост не разрушен. Добавилось еще дыр".

В настоящее время полностью закрыто движение по Антоновскому мосту, добавил он.

Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb