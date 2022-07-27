"Были филигранны": ВСУ подтвердили удары по Антоновскому мосту. оккупанты говорят о закрытии движения
Украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области. оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту
Об этом рассказала в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Эспрессо.
Она отметила, что украинские силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути. Они для неприятеля имеют критическое значение. Это не позволяет ему маневрировать, подтягивать силы и боеприпасы.
Гуменюк отметила, что украинская армия не разрушает инфраструктуру нашей страны, но разрушает планы врага: "мы ценим все, что у нас есть. Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника".
На вопрос ведущего, были ли все-таки удары, она заметила: "Да, удары были, но они были филигранны".
Читайте также: Когда ВСУ разрушат Антоновский мост - враг попадет в капкан, - полковник Костенко
Оккупанты также подтвердили повреждение Антоновского моста в результате удара ВСУ в ночь на 27 июля.
Заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии ТАСС заявил: "По мосту есть попадание, мост не разрушен. Добавилось еще дыр".
В настоящее время полностью закрыто движение по Антоновскому мосту, добавил он.
Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .
- 19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное