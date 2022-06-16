Были эксцессы с алкоголем. Грозев рассказал о причинах отстранения генерала Дворникова от руководства "спецоперацией" в Украине
Расследователь утверждает, что смещение генерала Александра Дворникова было личным решением Владимира Путина
Об этом рассказал журналист-расследователь из проекта Bellingcat Христо Грозев.
"У него (Дворникова. - Ред.) были эксцессы с алкоголем. Были ситуация, когда он ночью решал начать войну без всякой разведывательной поддержки. Ему не подчинялись, были ситуации, когда просто игнорировали. Но расписывать стратегию он может", — пояснил Грозев. .
Журналист утверждает, что, судя по сообщениям источников, отстранение от командования войной России против Украины генерала Александра Дворникова было личным решением Владимира Путина.
- 1 июня The New York Times написало, что чиновники США предполагают, что генерал Дворников уже не руководит армией России в Украине.
- Ранее британская разведка считала, что назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины является попыткой РФ централизовать управление.
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