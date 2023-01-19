"Были близки к прекращению огня". В Турции заявили, что возобновление переговоров между Украиной и РФ осложнилось
Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, появилось много разных отраслей для обсуждения
Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Yeni Akit .
"Сначала мы прошли большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", – сказал он.
По его словам, все стало сложнее.
"Существуют разные измерения. К сожалению, появилось много разных отраслей для переговоров", - сказал Чавушоглу.
- Напомним, что "формула мира" Зеленского включает 10 шагов, включая выход на границы 1991 года и выплату Россией репараций.
- В конце декабря в Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины.
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Турция заявила, что поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского и надеется, что война между Украиной и Россией будет завершена за столом переговоров.
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